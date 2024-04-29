Bilecik'te Okulda Futbol Müsabakası Öncesi Pankartlar ve Tezahüratlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik'te Okulda Futbol Müsabakası Öncesi Pankartlar ve Tezahüratlar

Bilecik\'te Okulda Futbol Müsabakası Öncesi Pankartlar ve Tezahüratlar

Bilecik'te bir okulda düzenlenen 4 ve 5. sınıflar arası futbol müsabakası öncesi öğrenciler tarafından hazırlanan pankartlar ve davullu zurnalı tezahüratlar büyük ilgi gördü. Maç sonunda ise kazanan sınıfın öğrencileri sevinçlerini doyasıya yaşadı.

29.04.2024 17:20  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te bir okulda 4 ve 5. sınıfların futbol müsabakası öncesi hazırlanan pankartlar göze çarparken, davullu zurnalı tezahüratlar okulu inletti.

Bilecik'te özel bir okulda öğrenciler arası kaynaşma, spor sevgisi ve yoğun ders temposu sonrasında sınıflar arası futbol turnuvası düzenlendi. Okul bahçesinde turnuvanın ilk gününde 4-A ile 5-B sınıfları karşı karşıya geldi. Maç öncesi erkekler sahada ısınma çalışması yaparken, kızlar ise pankart hazırladı. 4-A sınıfın hazırladığı 'Gerçekle yaralanmak, yalanla oyalanmaktan daha iyidir. Şunu asla unutma gülerken kaybettiklerini ağlayarak kazanamazsın', 'Burası 4-A buradan çıkış yok' ile 'Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder' yazılı pankartlar yer aldı. Ardından ellerinde davul ve zurnalarla maç boyunca okulu inleten öğrenciler, karşılaşma sonunda sınıf arkadaşların kazanması ile birlikte doyasıya sevinç yaşadı.

Müsabakayı da 4-A sınıfı 5-2'lik skorla kazandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Futbol, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te Okulda Futbol Müsabakası Öncesi Pankartlar ve Tezahüratlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:44:37. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Okulda Futbol Müsabakası Öncesi Pankartlar ve Tezahüratlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement