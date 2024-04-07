Bilecik\'te Renkli Halk Oyunları Grup Müsabakaları

Spor

Bilecik'te oynanan Halk Oyunları Grup Müsabakaları renkli görüntülerle sona erdi.

Bilecik'in ev sahipliği yaptığı ve İstasyon Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan heyecan ve coşkunun dorukta olduğu Okul Sporları Yıldızlar Karma Halk Oyunları Grup Müsabakaları birbirinden güzel gösterilerin ardından sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yıldız sporcular, yöresel halk oyunlarını sahneye taşıyarak izleyenlere görsel bir şölen sundu.

Müsabakalarda düzenlemeli ve düzenlemesiz grupta mücadele eden 23 takım ustalıkla sergiledikleri halk oyunlarıyla hem jüriyi hem de izleyenleri etkiledi.

Geleneksel halk oyunlarının tüm renkleriyle temsil edildiği gösterilerde, her bölgenin kendine özgü kültürü ve folkloru tüm canlılığıyla hissedildi. Renkli kostümler, coşkulu müzikler ve sporcuların enerjisi salona adeta bir bahar havası kattı.

Jürinin titiz değerlendirmesi sonucunda, her grupta dereceye giren takımlar belli oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve başarı belgeleri düzenlenen törenle takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir yaptığı konuşmada, "Kültürlerimiz, renklerimiz, gençlerimiz ve geleceğimiz burada. Düzenlediğimiz bu grup müsabakaları, sadece bir spor müsabakası olmanın ötesinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşmasına ve kültürel zenginliklerini paylaşmasına da vesile oldu. Organizasyonda emeği geçen ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK