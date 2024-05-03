Bilecik'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak

Bilecik\'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde yaşanan olaylar sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor maçı seyircisiz oynanacak.

03.05.2024 13:18  Güncelleme: 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te dün Söğütte Amatör Lig maçından sonra yaşanan olaylar sonrası hafta sonu oynanacak olan Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor maçı seyircisiz oynanacak.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde şampiyonluk adayı iki takım Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası dün Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Maçın 38. dakikasına 1-0 önde giren deplasman ekibi, 45. dakikada 2-1 geriye düşünce 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, hakem Gökhan Keskin'e tepki göstererek takımı sahadan çekti. 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik'te takviye kuvvet beklediler. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün etkisiz ve yetersiz kaldığı maç sonunda Bilecik'ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabildi. Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet cop kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi olayları iyice tetikledi. Bu esnada taraftar ve emniyet karşı karşıya gelirken, 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu.

Seyircisiz oynanacak

Yaşanan olaylar sonrası Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını açıkladı. Ardından İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bu sabah, 5 Mayıs pazar günü Osmnaneli İlçe Stadı'nda oynanacak Osmaneli Gençlerbirliği-Söğütspor maçı Pazaryeri İlçe Stadı'ndan seyircisiz oynanama kararını verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Osmaneli, Bilecik, Söğüt, Spor, Olaylar, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
12:15 Görüşmeden yeni detaylar Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli’nin adı zikredilince ikna olmuş Görüşmeden yeni detaylar! Oturma düzenine itiraz eden Özel, Bahçeli'nin adı zikredilince ikna olmuş
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 13:54:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement