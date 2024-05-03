Bilecik\'te Söğütteki Olaylar Sonrası Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor Maçı Seyircisiz Oynanacak

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Bilecik'te dün Söğütte Amatör Lig maçından sonra yaşanan olaylar sonrası hafta sonu oynanacak olan Osmaneli Gençlerbirliğispor-Söğütspor maçı seyircisiz oynanacak.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde şampiyonluk adayı iki takım Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası dün Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Maçın 38. dakikasına 1-0 önde giren deplasman ekibi, 45. dakikada 2-1 geriye düşünce 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, hakem Gökhan Keskin'e tepki göstererek takımı sahadan çekti. 1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik'te takviye kuvvet beklediler. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün etkisiz ve yetersiz kaldığı maç sonunda Bilecik'ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabildi. Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet cop kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi olayları iyice tetikledi. Bu esnada taraftar ve emniyet karşı karşıya gelirken, 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu.

Seyircisiz oynanacak

Yaşanan olaylar sonrası Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını açıkladı. Ardından İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından bu sabah, 5 Mayıs pazar günü Osmnaneli İlçe Stadı'nda oynanacak Osmaneli Gençlerbirliği-Söğütspor maçı Pazaryeri İlçe Stadı'ndan seyircisiz oynanama kararını verdi. - BİLECİK