Bilecik'te Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik'te Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Bilecik\'te Voleybol Turnuvası Sonuçlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde voleybol turnuvası Gölpazarı'nın galibiyetiyle bitti.

Bilecik'te 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen voleybol turnuvası, oynanan final müsabakasıyla tamamlandı.

Turnuvanın son karşılaşmasında Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan müsabakayı Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu 3-2 kazanarak turnuvayı galibiyetle tamamladı. Karşılaşmayı Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de takip etti. Müsabakanın ardından dereceye giren takımlara ödülleri Demir tarafından takdim edildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, turnuvaya katılan kurumlara ve müsabakalarda görev yapan hakemlere teşekkür ederek, "Turnuvaya katılım sağlayan tüm kurumlarımıza ve müsabakalarda görev alan hakemlerimize teşekkür ediyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ruhuna yakışır şekilde güzel ve centilmence müsabakalar izledik. Tüm takımlarımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Gölpazarı, Bilecik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'te Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu Köpeğini kurtarmak isterken parmağından oldu
Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi Suriyeli şahsın protez bacağından çıkanlar akıllara durgunluk verdi
Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı Rekabet Kurulu, bitki koruma, besleme ürünleri pazarında faaliyet gösteren 18 teşebbüse soruşturma açtı
Kredi çekeceklere müjde Faizler 2-3 puan düşecek Kredi çekeceklere müjde! Faizler 2-3 puan düşecek
Cezaevindeki Haluk Levent’e bir darbe daha Cezaevindeki Haluk Levent'e bir darbe daha

14:09
Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı İşte maç tarihleri
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi fikstürü açıklandı! İşte maç tarihleri
13:46
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
Galatasaray, Rafael Leao transferini KAP’a bildirdi
12:12
Aralarında muhtarlar da var Hazine arazisi skandalında 10 tutuklama
Aralarında muhtarlar da var! Hazine arazisi skandalında 10 tutuklama
11:59
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu Kahreden anlar kamerada
1.5 yaşındaki oğlunu ezerek ölümüne neden oldu! Kahreden anlar kamerada
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
11:02
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 14:21:08. #7.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement