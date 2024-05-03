Bilecik'teki olaylı maçta 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik'teki olaylı maçta 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu

Bilecik'te oynanan Amatör Lig maçında hakem hataları nedeniyle rakip takım sahadan çekilirken, maç sonunda yaşanan olaylarda polisin müdahalesiyle 14 taraftar hastanelik oldu.

03.05.2024 18:59  Güncelleme: 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bilecik'teki olaylı maçta 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu

Bilecik'te Söğüt Emniyetin yetersiz kaldığı maç 45. dakikada yarıda kalırken, maç sonunda rakip futbolcu ve taraftarı taşıyan otobüsün camları kırıldı

Bilecik Emniyetinden takviye kuvvet gittiği maçta rakip takım ve taraftarları stattan saatler sonra çıkabildi

BİLECİK - Bilecik'te oynanan Amatör Lig maçında hakem hataları nedeniyle rakip takım 45. dakikada sahadan çekilirken, maç sonunda yaşanan olaylarda polisin copladığı ve biber gazı sıktığı 14 taraftar hastanelik oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Ligi'nde şampiyonluk adayı iki takım Söğütspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor müsabakası dün Söğüt İlçe Stadı'nda oynandı. Maç öncesi Söğütspor taraftarının Osmaneli deplasmanında yaşanan olaylar sonrası bu maçın güvenlik önemli günlerce konuşulurken, güvenliğin yetersiz kalması gözlerden kaçmadı. Maç öncesi Söğütspor taraftarların yaktıkları meşale ve içtikleri su ve meşrubat şişelerini sahaya atmaları 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti tarafından tepkiyle karşılandı. Maçın 38. dakikasına 1-0 önde giren deplasman ekibi maçın 45. dakikasında 2-1 geriye düşünce 1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti, maçın orta hakemi Gökhan Keskin'e tepki göstererek takımı sahadan çekti. Ardından soyunma odasında giden orta hakemi Gökhan Keskin ve yardımcıları sağlı sollu dizilen futbolcular alkışla protesto ederek, soyunma odasına gönderdiler.

Takviye kuvvet beklediler

1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular ve taraftarlar yaklaşık 2 buçuk saat stat dışında kendilerini bekleyen Söğütspor taraftarlarından koruması için Bilecik'te takviye kuvvet beklediler. Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün etkisiz ve yetersiz kaldığı maç sonunda Bilecik'ten gelen takviye kuvvet sonrası futbolcular ve taraftarlar stattan çıkabildi. Ertuğrulgazi Türbesi önüne gelindiğinde Söğütsporlu taraftarlar 1308 Osmaneli Belediyespor futbolcular ve taraftarlarını taşıyan otobüslerin camları kırdı. Ardından otobüslerden inen taraftarları emniyet cop kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, çevik kuvvet ekiplerinin biber gazıyla müdahalesi olayları iyice tetikledi. Bu esnada taraftar ve emniyet karşı karşıya gelirken, 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu.

Söğütsporlu bir taraftar, tedavi gördüğü Söğüt İlçe Devlet Hastanesinden Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ASKF'ya tepki

1308 Osmaneli Belediyespor teknik heyeti ve futbolcular, Osmaneli'ne dönerken Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu önüne gelerek, hakem hataları yüzünden bir açıklama yapmak istedi. Bu talebe Bilecik emniyeti tarafından izin verilmezken, burada da ufak bir tartışma yaşandı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise, olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmanın başladığını açıkladı.

Kaynak: İHA

Bilecik, Olay, Güvenlik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik'teki olaylı maçta 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:40 AK Partili Tuğrul Türkeş’ten “Osman Kavala“ çıkışı AK Partili Tuğrul Türkeş'ten "Osman Kavala" çıkışı
18:35 Sudan Cumhurbaşkanı’nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu trafik kazasında hayatını kaybetti
17:18 CHP lideri Özel: Erdoğan’la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer’den geldi CHP lideri Özel: Erdoğan'la görüşmede büyükelçi görevlendirme önerisi eski Cumhurbaşkanı Sezer'den geldi
15:09 Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor Teklif TBMM’de Fahiş fiyat artırıp stok yapanların cezaları artırılıyor! Teklif TBMM'de
18:58 Canlı anlatım Dolmabahçe’de ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
18:18 DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz DEVA Partili Ekmen: İsrail ile ticareti bugüne kadar neden kesmediniz?
18:07 Adaylığı resmileşti Dursun Özbek’e sürpriz rakip Adaylığı resmileşti! Dursun Özbek'e sürpriz rakip
17:29 Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı 36 şüpheli tutuklandı Psikiyatri uzmanı, uyuşturucu bağımlılarına para karşılığı reçete yazdı! 36 şüpheli tutuklandı
17:11 ABD’de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi ABD'de sigara içtiği sırada saçları alev alan kadın, yaşamını yitirdi
16:23 Hatayspor’da Volkan Demirel dönemi sona erdi Hatayspor'da Volkan Demirel dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 20:05:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'teki olaylı maçta 10'u biber gazından etkilenen 14 taraftar hastanelik oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement