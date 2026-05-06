Bilecik U13 Ligi'nde Gol Yağmurları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bilecik U13 Ligi'nde Gol Yağmurları

Bilecik U13 Ligi\'nde Gol Yağmurları
06.05.2026 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 4. hafta, A ve B Gruplarında toplam 27 gol atıldı.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde A ve B Gruplarında 4'üncü hafta geride kalırken, fileler 27 kez havalandı.

Bilecik U13 Gençler Ligi'nde 5 takımlı A Grubu'nda oynanan 2 müsabakada fileler 5 kez havalandı. Grubun lideri Bozüyük Gücüspor haftayı BAY geçerken, Bozüyük derbisinde Vitraspor, Bozüyükspor'u 2-1 yendi. 1299 Bilecikspor Kulübü zorlu rakibi 4 Eylülspor karşısında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde 3'te 3 yapan Bozüyük Gücüspor 9 puanla liderliği sürdürürken, 5 puanlı 1299 Bilecikspor Kulübü lideri takip etti.

Grupta bugün Bozüyük Gücüspor- Bozüyükspor ve Vitraspor-4 Eylülspor maçları oynanacak. 1299 Bilecikspor Kulübü haftayı BAY geçecek.

B Grubu'ndan gol yağmuru

6 takımlı B Grubu'nda oynanan 3 müsabakada adeta gol yağmuru yaşandı. Grubun lideri Lefke Birlikspor, Osmanelispor'u 7-0'lık sonuçla geçerken, Vezirhanspor kendi evinde BUFA'ya 7-0 yenildi. Söğütspor ise, kendi evinde Bilecik Gençlerbirliğispor'u 8-0'lık skorla geçti. Grupta 3'te 3 yapan Lefke Birlikspor puanla liderliği sürdürdü.

Grupta bugün BUFA-Söğütspor, Lefke Birlikspor- Vezirhanspor ve Bilecik Gençlerbirliğispor- Osmanelispor maçları oynanacak. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik U13 Ligi'nde Gol Yağmurları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:26
Kenan Yıldız’dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:39:26. #7.13#
SON DAKİKA: Bilecik U13 Ligi'nde Gol Yağmurları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.