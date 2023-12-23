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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını ziyaret etti - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını antrenmanda ziyaret etti. Yarın sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'u ağırlayacak olan 1969 Bilecik Kulübü futbolcuları son antrenmanını tamamladı. Antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Bilecik Valisi Aygöl, başarı dileklerinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını ziyaret etti
23.12.2023 - 22:19,
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını antrenmanda ziyaret etti.

Yarın sahasında Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor'u ağırlayacak olan 1969 Bilecik Kulübü futbolcuları son antrenmanını tamamladı. Antrenmanda futbolcuları ziyaret eden Bilecik Valisi Aygöl, başarı dileklerinde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1969 Bilecik Kulübü futbolcularını ziyaret etti - Son Dakika
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