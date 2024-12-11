Bilecikli İklim Metin Balkan Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Bilecikli İklim Metin Balkan Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Bilecikli İklim Metin Balkan Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

İklim Metin, Romanya'daki Balkan Taekwondo Şampiyonası'nda 55 kg'da 2'nci oldu.

11.12.2024 10:48
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Bilecikli genç sporcu İklim Metin, Romanya'nın Oredea şehrinde düzenlenen Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci oldu.

Balkan Taekwondo Birliği tarafından Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti. Bilecikli genç sporcu İklim Metin 55 kilogramda şampiyonada gümüş madalya kazanarak 2'nci oldu. Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci olarak büyük bir başarıya imza atan İklim Metin ve teknik heyetine tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli İklim Metin Balkan Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika

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