Bilecikli İklim Metin Balkan Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı

Spor

Bilecikli genç sporcu İklim Metin, Romanya'nın Oredea şehrinde düzenlenen Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci oldu.

Balkan Taekwondo Birliği tarafından Romanya'nın Oradea şehrinde düzenlenen şampiyonaya 8 ülkeden 475 sporcu mücadele etti. Bilecikli genç sporcu İklim Metin 55 kilogramda şampiyonada gümüş madalya kazanarak 2'nci oldu. Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Balkan Taekwondo Şampiyonasında 2'nci olarak büyük bir başarıya imza atan İklim Metin ve teknik heyetine tebrik etti. - BİLECİK