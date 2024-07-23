Bilecikli Judocu Ecrin Benlioğlu Avrupa Kupasında 3\'üncü Oldu

Spor

Bilecikli Judocu Ecrin Benlioğlu Avrupa Kupasında 3'üncü olarak Bilecik tarihinde bir ilke imza attı.

Kocaeli'nde gerçekleştirilen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'nda Bilecik'i temsil eden judocu Ecrin Benlioğlu 52 kiloda yarışarak 3'üncü oldu. Yıldızlar Avrupa Kupası'nda 3'üncü olarak Bilecik judo tarihinde bir ilki gerçekleştiren sporcu Ecrin Benlioğlu'nu antrenörü ve ailesi yalnız bırakmadı. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir bu gururu yaşatan sporcuyu tebrik ederek, "Bilecik judo tarihinde bir ilke imza atan sporcumuz Ecrin Benlioğlu ve onu bugüne hazırlayan antrenörü Serkan Can'2ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK