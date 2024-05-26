Bilecikli judocu Haticenur Göktaş Avrupa Şampiyonluğu için hazırlanıyor - Son Dakika
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Bilecikli judocu Haticenur Göktaş Avrupa Şampiyonluğu için hazırlanıyor

Bilecikli judocu Haticenur Göktaş Avrupa Şampiyonluğu için hazırlanıyor

Bilecikli judocu Haticenur Göktaş, Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üçüncü olarak milli takıma katılma hakkı kazandı. Şimdi gözünü Avrupa Şampiyonluğu'na dikmiş durumda olan Göktaş, milli takım kampı ve Avusturya'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

26.05.2024 12:38
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Bilecikli judocu Haticenur Göktaş gözünü Avrupa Şampiyonluğu'na dikti.

Kocaeli'de düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nda üstün performans sergileyerek üçüncü olan ve milli takıma katılma hakkı kazanan Haticenur Göktaş, şimdilerde gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikmiş durumda. Genç ve yetenekli judocu, Trabzon'da gerçekleştirilecek olan milli takım kampı için hazırlanıyor. Ardından 1-2 Haziran tarihlerinde Avusturya'nın Graz şehrinde düzenlenecek olan Gençler Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Göktaş, "Bu mücadelemde bayrağımızı zirveye taşımaya kararlıyım" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu Göktaş'ı bu aşamaya kadar göstermiş olduğu başarılardan ötürü tebrik etti. Sporcuya her zaman desteklerinin süreceğini belirten Özdemir, Avrupa Şampiyonluğu yolunda başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli judocu Haticenur Göktaş Avrupa Şampiyonluğu için hazırlanıyor - Son Dakika

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