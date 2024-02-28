Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü Olarak Bronz Madalyayla Kentte Döndü - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü Olarak Bronz Madalyayla Kentte Döndü

Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.\'sü Olarak Bronz Madalyayla Kentte Döndü

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonası'nda Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş, gülle atma branşında 15.30 metre derecesiyle Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

28.02.2024 11:08  Güncelleme: 11:08
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Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü olarak bronz madalyayla kentte döndü.

İstanbul'da düzenlenen Turkcell Türkiye U-18 Salon Şampiyonası, 346 kadın, 486 erkek olmak üzere toplam 832 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Şampiyonada Bilecikli sporcu Abdulkerim Akdaş gülle atma branşında 15.30 metre derecesiyle Türkiye 3.'sü oldu. Sporcu Abdulkerim Akdaş'a bronz madalyası takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şampiyonada Bilecik'i temsil eden sporcu Abdulkerim Akdaş ve antrenörü Sercan Ocak'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü Olarak Bronz Madalyayla Kentte Döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecikli Sporcu Abdulkerim Akdaş Türkiye 3.'sü Olarak Bronz Madalyayla Kentte Döndü - Son Dakika
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