Bilecikli Sporcu Görkem Yavuz Takımıyla Başarılara İmza Atıyor

Spor

Bilecikli sporcu Görkem Yavuz takımıyla başarılara imza atıyor.

1308 Osmaneli Belediyespor altyapısında yetişen ve Konyaspor'un transfer olan U-15 oyuncusu Görkem Yavuz takımıyla bir başarıya imza attı. Görkem Yavuz'un transfer olduğu ve başarılı bir sezon geçirdiği U-15 Konyaspor futbol takımı 2023-2024 Sezonu Gelişim Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor kendi altyapısında yetişen Görkem Yavuz'u mutlu gününde yalnız bırakmayarak tebrik etti. - BİLECİK