Bilecikli Sporcu Görkem Yavuz Takımıyla Başarılara İmza Atıyor - Son Dakika
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Bilecikli Sporcu Görkem Yavuz Takımıyla Başarılara İmza Atıyor

Bilecikli Sporcu Görkem Yavuz Takımıyla Başarılara İmza Atıyor

1308 Osmaneli Belediyespor altyapısında yetişen ve Konyaspor'un transfer olan U-15 oyuncusu Görkem Yavuz takımıyla bir başarıya imza attı. Görkem Yavuz'un transfer olduğu ve başarılı bir sezon geçirdiği U-15 Konyaspor futbol takımı 2023-2024 Sezonu Gelişim Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor kendi altyapısında yetişen Görkem Yavuz'u mutlu gününde yalnız bırakmayarak tebrik etti.

29.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Bilecikli sporcu Görkem Yavuz takımıyla başarılara imza atıyor.

1308 Osmaneli Belediyespor altyapısında yetişen ve Konyaspor'un transfer olan U-15 oyuncusu Görkem Yavuz takımıyla bir başarıya imza attı. Görkem Yavuz'un transfer olduğu ve başarılı bir sezon geçirdiği U-15 Konyaspor futbol takımı 2023-2024 Sezonu Gelişim Ligi'nde Türkiye 3'üncüsü oldu. 1308 Osmaneli Belediyespor kendi altyapısında yetişen Görkem Yavuz'u mutlu gününde yalnız bırakmayarak tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Görkem Yavuz Takımıyla Başarılara İmza Atıyor - Son Dakika

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