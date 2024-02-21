Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Üç Adım Atlamada Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Üç Adım Atlamada Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Üç Adım Atlamada Türkiye İkincisi Oldu

Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen Turkcell Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası'nda üç adım atlama branşında 12.95 metre atlayarak Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Arı ve antrenörü Mert Moralı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

21.02.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli sporcu Hayriye Nur Arı, üç adım atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen Turkcell Türkiye Büyükler Ferdi Salon Atletizm Şampiyonası, 142 kadın, 316 erkek olmak üzere toplam 458 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Bilecik'i temsil eden Hayriye Nur Arı üç adım atlama branşında 12.95 metre atlayarak Türkiye ikincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Hayriye Nur Arı ve Antrenörü Mert Moralı'yı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

İstanbul, Atletizm, Türkiye, Bilecik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Üç Adım Atlamada Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:33:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecikli Sporcu Hayriye Nur Arı, Üç Adım Atlamada Türkiye İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement