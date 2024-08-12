Bilecikli Sporcular Kuraş Şampiyonasında Madalyalarla Döndü

Spor

Bilecikli sporcular Kuraş Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak madalyalarıyla döndü.

Yalova'da gerçekleşen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonasında Bilecikli sporcular büyük bir başarıya imza attı. Bilecikli sporcu Duru Altın 52 kiloda 1'inci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Aybars Ali Akpınar +60 kiloda 1'incilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. İclal Sevgi Enç 44 kiloda 2'inci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, antrenör Mustafa Akpınar ve başarılı sporcuları tebrik etti. - BİLECİK