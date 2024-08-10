Bilecikli Sporcular Madalyalarıyla İl Müdürünü Ziyaret Etti

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Bilecikli başarılı sporcular madalyalarıyla dönerek Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i ziyaret etti.

Bir GSM Operatörünün düzenlediği 14 Yaş Altı Türkiye Atletizm Şampiyonasında, Türkiye 2'incisi olan Ecem Uygun ve Türkiye 3'üncüsü olan Elçin Yurttapan madalyalarıyla döndüler. Başarılı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti. İl Müdürü Özdemir, "Elde edilen bu zaferler, kazanılan bu madalyalar bizleri daha da ileriye taşıyacak galibiyetin sesidir. Antrenör Medeni Demir ve sporcularımızı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK