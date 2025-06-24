Bilecikli Sporcular Taekwondo Yarı Finallerinde Başarı Sağladı

Balıkesir'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Finalleri'nde Bilecikli 2 sporcudan biri şampiyonluk, bir de 3'üncülük elde etti.

Balıkesir düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Yarı Finalleri müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. 51 kilogramda mücadele eden Ebrar Çakır Türkiye şampiyon olurken, 37 kilogramda yarışan Elçin Berra Tuzsuz Türkiye 3'üncüsü oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları tebrik ederek, " 51 kilogramda mücadele eden Ebrar Çakır Türkiye şampiyon olurken, sporcumuzu ve antrenör Fırat Bedir'i tebrik eder başarılarının devamını dileriz.37 kilogramda yarışan Elçin Berra Tuzsuz ise Türkiye 3'üncüsü olurken, sporcumuzu ve antrenör Hanife Yıldız'ı tebrik eder başarılarının devamını dileriz" dedi. - BİLECİK