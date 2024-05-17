Bilecikli Yüzme Sporcusu Hem Altın Hem Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Bilecikli Yüzme Sporcusu Hem Altın Hem Gümüş Madalya Kazandı

Bilecikli Yüzme Sporcusu Hem Altın Hem Gümüş Madalya Kazandı

Bilecikli yüzme sporcusu Ali Çınar Bilgin, Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında 2. olarak 200 metre kurbağalamada, 1. olarak ise 50 metre kurbağalamada finale çıkmaya hak kazandı. Bilgin, hem altın hem de gümüş madalya kazandı.

17.05.2024 10:50
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Bilecik(İHA) –Bilecikli yüzme sporcusu hem altın hem de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Sakarya'da düzenlenen 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Grup Müsabakalarında sporcu Ali Çınar Bilgin 11 yaş 200 metre kurbağalamada 2'inci olarak, 50 metre kurbağalamada ise bu sene yüzülmüş en iyi dereceyle 1'inci olarak finale çıkmaya hak kazandı. Başarılı sporcu Ali Çınar Bilgin hem altın hem de gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir sporcu ve antrenör Uğur Özdemir'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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