Bilecikspor 3 puanı tek golle aldı - Son Dakika

Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14'üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor, 3 puanı tek golle aldı.

İstasyon Sentetik Saha'da oynanan Bilecik 1. Amatör Lig b grubu 14'üncü hafta mücadelesinden Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde İçköyspor'u 1-0 mağlup etti. Maça dengeli başlayan iki takım oyuncuları ilk yarıda yakaladıkları gol pozisyonları değerlendiremediler. Maçın ikinci yarısının 75'inci dakikasında gelişen bir atakta Bilecikspor penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Mehmet Yiğit topu filelere göndererek, durum 1-0'a gedi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazken, Bilecikspor maçı 1-0 kazandı. Bu galibiyet sonrası Bilecikspor puanını 40'a çıkararak liderliği sürdürdü. Maçı Bilecik Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'da seyretti.

Gruptaki diğer müsabakalarda 1308 Osmaneli Belediyespor deplasmanda Akpınarspor 6-0, Bilecik Gençlerbirliği Spor deplasmanda Karaköyspor'u 3-0, Dodurgaspor deplasmanda Kürespor'u 4-3, yenerken, Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde ligden çekilen Çaltıspor karşısında 3-0 hükmen galip geldi. - BİLECİK