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Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı istifa etti - Son Dakika

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı istifa etti

25.11.2021 17:20
Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı istifa etti

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı görevinden istifa etti.

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı görevinden istifa etti.

Avcı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti, "27 Temmuz 2019 tarihinden bu yana Bileciksporumuzun başkanlığını yürütüyorum. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla birlikte göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzün kurumsal yapısını güçlendirmeyi önceleyerek sportif başarısı için var gücümüzle çalıştık. Kurumsal yapının özellikle altını çizmek isterim, çünkü sportif başarının sürekliliği için bunun olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz. Bunun için iki hedef önümüze koyduk. Birincisi kulüp faaliyetlerini ekonomik olarak sürdürebilir kılmak. İkincisi de Bilecikspor'u saygın bir kurum haline getirmek. Örneğin alt yapıda bütün yaş kategorilerinde takımlarımızda 285 sporcuya ulaştık. Kadın Futbol takımını aktif hale getirerek bütün yaş kategorilerinde 150'ye yakın sporcu yer açtık.Bilecikspor yarım yüzyılı devirmiş bir kurum. Yani kulübümüzün kent belleğinde çok önemli bir yeri var. İlk 11 bültenini çıkararak hem geçmiş ve gelecek nesiller arasında bir köprü oluşturmayı hem de güncel bağlamda kulübün kurumsal vizyonunu Bilecik halkına aktarmayı hedefleyen bir yayın oluşturduk.

Bilecikspor Store mağazamızla kulübümüze özgü pek çok ürünü halkımıza ulaştırdık. Bunların yanında yaşadığımız şehirdeki sayısız sosyal, kültürel, sportif etkinlikte kulübümüzü saygın bir biçimde görünür kılmaya çalıştık. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin esenliğini hedefleyen pek çok sosyal sorumluluk projesinde yer aldık. Tabi halkımızın ve taraftarlarımızın beklediği bizden futbol A takımımızın sportif başarısından da söz etmemiz gerektiğinin farkındayım. Geçtiğimiz sezon ki biliyorsunuz pandemi nedeniyle uzun bir ara verdik. Şampiyonluğu kıl payı kaçırdık. Bunu ben ve arkadaşlarım bir başarı olarak görmedik. Yeni sezon için güçlü bir kadro oluşturduk ve takımımızın şu ana kadar elde ettiği sonuçlar ortada. 6 maçta 6 galibiyet. Manzara böyleyken takımızın bu yıl şampiyon olacağına inanmanız iyimserlik değil, gerçekçilik olduğunu düşünüyoruz.

Buraya kadar Bilecikspor Kulüp Yönetimi olarak hedeflerimizi, yaptıklarımızı, yapmaya çalıştıklarımızı anlattım. Sadede gelirsek, ben Aydın Avcı olarak kulüp başkanlığından bugün itibari ile ayrıldığımı duyurmak istiyorum. Sizlere ana hatları ile anlatmaya çalıştığım kulüp faaliyetleri yoğun iş yaşamımı çok zorladığı, aile hayatımdaki sorumluluklarımdan beni tavize zorladığından bu kararı almış bulunuyorum. Ancak Bilecikspor'a olan sevgim ve bağlılığım bakidir. Kulübümüzün en iyi yerlere gelebilmesi için bir kulüp üyesi olarak imkanlarım ölçüsünde elimden gelen her şeyi yapmayı sürdüreceğim. Başta Bilecik Belediyesi olmak üzere görevim sürecinde kulübümüze destek olan tüm kurum ve kişilere, teşekkür ediyorum. Ayrıca birlikte görev yaptığımız, görev süremiz boyunca desteklerinden dolayı yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yeni yönetim Kuruluna da başarılar diliyorum. Son olarak bir Bilecikspor taraftarı olarak slogan atmak istiyorum. O sene bu sene şampiyon Kırmızı şimşekler!" - BİLECİK

Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı istifa etti

Aydın Avcı, Bilecik, Futbol, İstifa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı istifa etti - Son Dakika Spor


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