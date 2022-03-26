Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı - Son Dakika
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Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı

26.03.2022 10:37
Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı

Kadınlar 3. Lig D grubu ilk hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda bir düzineden fazla gol attı.

Kadınlar 3. Lig D grubu ilk hafta müsabakasında Bilecikspor kadın futbol takımı deplasmanda bir düzineden fazla gol attı.

Kadınlar 3. Lig'i ilk haftası geçtiğimiz hafta oynan müsabakalarla başlarken, Bursa temsilcisi Çimenspor maçı yoğun kar yağışı nedeniyle stadın temizlenmemesi nedeniyle iptal edilmişti. İptal edilen müsabaka dün oynarken, Bilecikspor kadın futbol takımı Çimenspor deplasmanda 13-0 mağlup etti. Maça iyi başlayan Bilecikspor kadın futbol takımı müsabakanın 8'inci dakikasında Özlem Aktaş, 21'inci dakikasında Cansu Şahin, 25'inci dakikasında Canan Bakaç, 32 ve 40'ncı dakikasında Arife Dinar'ın golleriyle ilk yarıyı 5-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısının 48'inci dakikasında İrem Durmuş, 55'inci dakikasında Cansu Şahin, 62 ve 64'üncü dakikalarında Arife Dinar, 75'inci dakikasında Sümeyye Kaya, 80'inci dakikada Arife Dinar, 85'inci dakikasında Cansu Şahin ve 86'ncı dakikada Canan Bakaç'ın golleriyle maçı 13-0 kazandı. 5 takımlı ligde Bilecikspor kadın futbol takımı ligin ilk haftasında averajla liderliğe yükseldi.

Bilecikspor kadın futbol takımı ligdeki ikinci maçına kendi sahasında Ağaköyspor ile karışılacak. - BİLECİK

Bilecikspor kadın futbol takımı bir düzineden fazla gol attı

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Futbol, Bursa, Arife, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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