Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü - Son Dakika
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Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü

23.05.2022 12:25
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü

Kadınlar 3.Ligi Play Off Müsabakaları'nda ilk tur maçları geride kalırken, Bilecikspor kadın futbol takımı normal süresi berabere biten maçta penaltılarla elendi.

Kadınlar 3.Ligi Play Off Müsabakaları'nda ilk tur maçları geride kalırken, Bilecikspor kadın futbol takımı normal süresi berabere biten maçta penaltılarla elendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Bilecikspor Kadın Futbol Takımı oynadığı 8 maçı da kazanarak, 24 puanla şampiyon olmuştu. Ardından 32 takımın Kadınlar 2. Lig'ine yükselmek için Play Off Müsabakaları kalmayı hak kazanan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı dün Bolu Karaçayır 1 Nolu Sentetik Sahasında- H grubunu 16 puanla ikinci sırada bitiren Kastamonu Gücü Spor ile karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı maçın 44'üncü dakikasında golcüsü Canan Bakaç golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. İkinci yarıya da atak bir futbolla başlayan Bilecikspor Kadın Futbol Takımı adeta rakibine pozisyon vermedi. Maçın 65'inci dakikasında nadir gelişen bir Kastamonu Gücü Spor atağında maçın orta hakemi Batuhan Topçu penaltı noktasını gösterdi Topun başına geçen Kübra Aydın durumu 1-1'e getiren golü kaydetti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kaldı. Maçın 15'er dakikadan 2 uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Bilecikspor Kadın Futbol Takımı rakibine 4-3 yenilerek, Kadınlar 3.Ligi Play Off Müsabakaları'nda ilk turda veda etti. - BİLECİK

Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü
Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kastamonu, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecikspor Kadın Futbol Takımı Kadınlar 2. Lig kapısından döndü - Son Dakika


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