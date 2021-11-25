Bilecikspor kadın futbol takımı lig öncesi rakiplerine göz dağı verdi

Kadınlar 3. Lig'inde mücadele edecek olan Bilecikspor kadın futbol takımı, lig öncesi yaptığı hazırlık maçında adeta gol oldu yağdı.

Bilecikspor bayan futbol takımı lig öncesi Kadınlar 3. Lig ekiplerinde Bursa temsilcisi Panayirspor ile karşı karşı geldi. Panayirspor tesislerinde oynanan hazırlık maçına iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı, müsabakanın 4'üncü dakikasında İrem Durmuş'un golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 32'inci dakikasında bir frikik atışı kazanan Bilecikspor bayan futbol takımında Özlem Aktaş topun başına geçti. Yaklaşık 35 metreden topu düzgün bir vuruşla filelere gönderen Aktaş, takımını 2-0 öne geçirdi. 44'üncü dakikada Arife Dinar Bilecikspor bayan futbol takımının 3'üncü golünü kaydetti. Bu skor aynı zamanda müsabakanın ilk yarısının skoru oldu. İkinci yarıya da iyi başlayan Bilecikspor bayan futbol takımı maçın 52'inci dakikasında Arife Dinar kendisinin ikinci takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın 75 ve 75'inci dakikasında milli takım seçme kampına davet edilen 14 yaşındaki Zeynep Özer'in golleriyle durum 6-0 oldu. Bu goller sonrası Zeynep Özer'in performansı ve attığı gollerle tribünler tarafından ayakta alkışlandı. Bu gollerden sonra maçta aşka bir gol olmazken, Bilecikspor bayan futbol takımı hazırlık maçında Panayirspor'u 6-0 mağlup etti. - BİLECİK