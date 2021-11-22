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Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı - Son Dakika

Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı

22.11.2021 14:22
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu lideri Bilecikspor, kendi sahasında Dodurgaspor'a adeta gol oldu yağdı.

Bilecik 1. Amatör Lig B grubu lideri Bilecikspor, kendi sahasında Dodurgaspor'a adeta gol oldu yağdı. Ligde 6'da 6 yapan Bilecikspor en yakın rakiplerine 6 puan fark yaptı.

Bilecik 1. Amatör Lig B gurubu 6'ncı haftasında müsabakasında Bilecikspor kendi saha ve seyircisi önünde Dodurgaspor'u 8-0 yendi. Maçta 4 gol atan Nebi Aktürk maçın yıldızı oldu. İstasyon Sentetik Saha'sında oynanan müsabakanın ilk 40 dakikasında Bilecikspor atakları ardı ardına devam ederken, gole direkler izin vermedi. Maçın 40'ıncı dakikasında gelişen bir Bilecikspor atağında Nebi Aktürk ceza sahası için yerde kalırken, maçın orta hakemi İsa Yıldız penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mevlüt Ferdi Avan topu filelere göndererek, durumu 1-0'a getirdi. Bu golden 2 dakika sopnra gelişen bir Bilecikspor atağında takımın golcüsü Nebi Aktürk topu filelere göndererek, durumu 2-0'a taşıdı. Bu skor ilk yarınında sonucu oldu. İkinci yarıya atak bir oyunla başlayan Bilecikspor maçın 50'inci dakikasında Nebi Aktürk ile durumu 3-0'a getirdi. Maçın 75'inci dakikasında Nebi Aktürk kendisini 3'üncü takımın 4'üncü golüne imza attı. Maçın 78'inci dakikasında oyuna sonradan giren Abdulkadir Özdoğan durumu 5-0'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında Nebi Aktürk kendisini 4'üncü takımın 6'ıncı golüne imza attı. Bu golden 2 dakika sonra Abdulkadir Özdoğan kendisinin 2'inci Bilecikspor'un 7'inci golüne imza attı. Maçın 85'inci dakikasında ceza sahasının dışından Ahmet Tombak sert ve düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek durumu 8-0'a getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skoru olurken, Bilecikspor ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı. - BİLECİK

Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı
Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı

Amatör Lig, Bilecik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bilecikspor ligde 6'da 6 yaptı - Son Dakika Spor


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