Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, sezon öncesi bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Bilecikspor tarihine geçecek 111 kişi aranıyor" dedi.

15 yılın ardından bir profesyonel lige yüksel Bilecik 1969 Spor Kulübü, konaklama, tesis, stat sorunlarının yanı sıra maddi imkansızlıklarla mücadele ediyor. Kentteki 400 sanayi kuruluşlarından beklediği desteği bulamayan Bilecik 1969 Spor Kulübü yönetimi çareyi kampanya yapmakta buldu. Bu yıl Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Bilecik 1969 Spor Kulübü'nde Başkan Ali Muyşin, Bilecikspor tarihine geçecek 111 kişi aradıklarını anlatarak, "BAL heyecanında takımının yanında yer alacak, destek olacak herkesi üye olmaya davet ediyoruz. 1 yıla özel üyelik kampanyası 10 ay boyunca her ay bin TL üye aidatı ödeyen herkese özel üyelik kartı ve 2022-2023 sezonu iç saha maçlarında geçerli olacak özel kombine kart hediye" dedi.

Kampanyanın başlamasıyla birlikte ilk üye, Eskişehir'de özel bir bankada müdür olan Hüsnü Bayrakçı oldu. - BİLECİK