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Bileği bükülmeyen genç milli sporcu gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika

Bileği bükülmeyen genç milli sporcu gözünü şampiyonluğa dikti

12.02.2022 11:08
Bileği bükülmeyen genç milli sporcu gözünü şampiyonluğa dikti

Romanya'da düzenlenen "22 Yaş Altı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu İsmail Hacı Bekar, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Romanya'da düzenlenen "22 Yaş Altı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu İsmail Hacı Bekar, yeni başarılara imza atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra dünya ve Avrupa ikincilikleri bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan ve Yabancı Diller Yüksekokulunda dil eğitimine devam eden 20 yaşındaki Bekar, haftada 4 kez çift idman yaparak formunu korumaya çalışıyor.

Bükreş'te geçen yıl 24 Kasım-3 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 55 kiloda sol kolda mücadele ettiği Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'dan rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi olan Bekar, Eskişehir'de 21-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nın ardından mayısın ilk haftasında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılarak zirvede yer almayı hedefliyor.

"Hazırlıklara ara vermeden devam ediyorum"

İsmail Hacı Bekar, AA muhabirine, zor bir hazırlık döneminin ardından dünya şampiyonasında elinden gelenin en iyisi ortaya koymaya çalıştığını söyledi. İkinci olarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini anlatan Bekar, " Dünya Şampiyonası'ndan geldikten sonra 1-2 hafta dinlenip yeni hedefler için antrenmanlara başladık. Her zaman elimden gelenin en iyisiyle ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bekar, antrenmanların yoğun geçtiğini aktararak, "Salonda ağırlık antrenmanları yapıyorum. Masa antrenmanları için farklı şehirlere gidiyorum. Milli sporcularla antrenmanlarımı yapıyorum. Hazırlıklara ara vermeden devam ediyorum." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Bekar, "Daha önce Avrupa ve dünya ikincilikleri aldım. Bir sonraki hedefim şampiyon olmak." dedi.

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Milli Sporcu, Özbekistan, Türkiye, Romanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bileği bükülmeyen genç milli sporcu gözünü şampiyonluğa dikti - Son Dakika Spor


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