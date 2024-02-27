Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları Samsun'da yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları Samsun'da yapılacak

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları Samsun\'da yapılacak

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan 'Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları', bin 600 sporcunun katılımıyla Samsun'da düzenlenecek. Müsabakalar 28 Şubat Çarşamba günü başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek.

27.02.2024 15:23  Güncelleme: 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları, Samsun'da yapılacak.

Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun 2024 yılı faaliyet takviminde yer alan, 'Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları' bin 600 sporcunun katılımıyla Samsun'da başlıyor.

Şampiyonanın teknik toplantısı bugün İlkadım Okçuluk Salonunda Federasyon Başkanı Niyazi Kurt, As Başkanlar Tamer Arık ve Yakup Cin, Spor Şube Müdürü Olgay İnci, İl Temsilcisi Numan Güvelioğlu ve çok sayıda antrenörün katılımıyla gerçekleştirildi.

Müsabakalar 28 Şubat Çarşamba günü saat 09.00 başlayacak ve 2 Mart'ta sona erecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Milli Takım, 28 Şubat, Çarşamba, Türkiye, Samsun, Spor, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları Samsun'da yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:03:52. #1.13#
SON DAKİKA: Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçme Müsabakaları Samsun'da yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement