Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı

09.03.2022 16:20

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca (TÜSF) düzenlenen Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 75. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 34 üniversiteden 45'i kadın 200 sporcu mücadele veriyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, şampiyonanın yapıldığı salonu ziyaret ederek hakem ve sporculara başarı diledi.

Edirne'nin pekçok önemli eseriyle bir açık hava amfisi olduğunu söyleyen Tabakoğlu, kentin 1361'den bu yana medreseleriyle, verdiği eğitimlerle aslında Trakya Üniversitesinin ilk kuruluşunu gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu üniversitenin ilk öğrencilerinin İstanbul'u fethettiğini belirten Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi 1982'de kurulan yeni adıyla Trakya Üniversitesi de 14 fakültesi, 41 bin öğrencisi, 5 bin 200 uluslararası öğrencisi ile bölgenin en önemli, köklü eğitim kurumlarından biri. Şimdi de bir spor etkinliğine imza atıyor. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde olmasını çok değerli buluyoruz. Bu nedenle Gençlik ve Spor Bakanı'mıza, federasyonun çok değerli temsilcilerine, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş üniversite temsilcilerine, öğrencilerime, şükranlar sunuyorum. İnşallah güzel bir etkinlik olur."

TÜSF Denetleme Kurulu Başkanı ve Üniversiteler Bilek Güreşi Şampiyonası Teknik Kurul Başkanı Battal Yılmaz da Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde güzel bir ortamda şampiyonayı düzenlediklerini belirtti.

Er meydanı, serhat şehri Edirne'de bulunmaktan mutlu olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bilek güreşinde ülke olarak çok iyi durumdayız. Avrupa ve dünya şampiyonlarımız var. Burada da aramızda şampiyon çocuklarımız var. Ata sporunun merkezine, yüreği güzel, bileği güçlü gençlerimizi getirdik." açıklamasını yaptı.

Şampiyona, yarın sona erecek.

Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı
Bilek Güreşi Ünilig Türkiye Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı, Trakya Bölgesi, Türkiye, Edirne, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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