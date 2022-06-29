Bilek güreşinde başarı 10 tonu kaldırmaktan geçiyor - Son Dakika
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Bilek güreşinde başarı 10 tonu kaldırmaktan geçiyor

29.06.2022 10:44
Bilek güreşinde başarı 10 tonu kaldırmaktan geçiyor

Bilek güreşi antrenmanlarında yaklaşık 10 ton ağırlık kaldırdıklarını söyleyen şampiyon milli sporcu Ahmet Sevim, "Bilek güreşi, gücün haricinde teknik detaylarla örülü bir spor branşıdır" dedi.

Bilek güreşi antrenmanlarında yaklaşık 10 ton ağırlık kaldırdıklarını söyleyen şampiyon milli sporcu Ahmet Sevim, "Bilek güreşi, gücün haricinde teknik detaylarla örülü bir spor branşıdır" dedi.

Türk spor tarihinde ata yadigarı olarak bilenen bilek güreşinin güce dayalı antrenman teknikleri, özellikle milli sporcuları büyük hedefleri doğrultusunda daha da terletiyor. İdmanlarında ortalama olarak minimum 10 tona yakın ağırlık kaldırdıklarını aktaran Eskişehirli şampiyon Ahmet Sevim, sanıldığı kadar kolay bir antrenman programları olmadığından ve diğer spor branşlarındaki gibi tüm vücuda güç kazandırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarından bahsetti. Bileklerinin ve kollarının her milimetresine emekle yatırım yaptıklarını sözlerine ilave eden Sevim, "Bilek güreşi, gücün haricinde teknik detaylarla örülü bir spor branşıdır" dedi.

Ahmet Sevim: "Kendimden yaşça büyük olan sporcuların içerisinde madalya alarak ses getirmek istiyorum"

Bilek güreşine 5 yıl önce fitness hocasının tavsiyeleri üzerine başlayan milli sporcu Ahmet Sevim, "İlk defa 2021 yılında resmi olarak katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda hem sağ hem de sol kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldum. Sonrasında ise Romanya'da organize edilen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü ilan edildim. Şener Arslan adına düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nın bizim için önemi çok ayrıydı ve ben orada da sağ kol ile hem büyükler hem de gençlerde birinci, sol kolda ise sadece gençlerde birinci oldum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Oraya katılacağım ve tekrar kendimden yaşça büyük olan sporcuların içerisinde madalya alarak ses getireceğim" diye konuştu.

"Yeterince çalışıp güç kazandıktan sonra bu sporda başarılı olmamanız mümkün değil"

"Kimse, bilek güreşi yapamam" demesin diye düşüncelerini paylaşan 19 yaşındaki sporcu Sevim, "Yeterince çalışıp, güç kazandıktan sonra bu sporda başarılı olmamanız mümkün değil. Deneyimlemek adına bir süreliğine de olsa idmanlarımı yurt dışında gerçekleştirmek istiyorum. Oradaki sporcular nasıl motive oluyor ve nasıl hazırlanıyor merak ediyorum. Fakat Evren Serhat Arslan hocamın gölgesini ve direktiflerini, dünyanın neresinde olursam olayım hissedeceğim" dedi.

Muhammed Koca: "55 kilogram sıkletimi korumak için özel olarak form tutuyorum"

İki yıl önce milli takıma seçildiğini belirten 23 yaşındaki Eskişehirli sporcu Muhammed Koca ise, "Rahmetli antrenörümüz Şener Arslan'ın teşvikleri ile bilek güreşine başladım. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'na katıldım ve bir aksilik olmazsa bu sene tekrar katılacağım. İdmanlarımı o doğrultuda yapıyorum ve 55 kilogram sıkletimi korumak için özel olarak form tutuyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Dünya Şampiyonası, Spor, Son Dakika

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