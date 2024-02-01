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Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonasında Birincilik ve Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
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Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonasında Birincilik ve Üçüncülük Elde Etti

Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonasında Birincilik ve Üçüncülük Elde Etti

Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonasında, Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü, birincilik ve üçüncülük elde etti. Sporcularımızı kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz.

01.02.2024 13:59  Güncelleme: 14:01
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Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonasında, Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü, birincilik ve üçüncülük elde etti.

Bingöl Belediyesinden yapılan açıklamada, "27 Ocak -1 Şubat tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Türkiye Büyükler Bocce (Raffa) Şampiyonasında Belediye Yaşam Spor Kulübümüz sporcusu Şevval Akçanlı 1'incilik, Eda Sayak ise 3'üncülük elde etti. Sporcularımızı kutluyor; başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bingöl Belediye Yaşam Spor Kulübü Türkiye Büyükler Bocce Şampiyonasında Birincilik ve Üçüncülük Elde Etti - Son Dakika
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