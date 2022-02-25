Bingöl Solhanspor, Tokat Belediye Plevne maçına hazır - Son Dakika

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanpor, yarın Tokat Belediyesi Plevne'yi konuk edeceği 21. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda başantrenör Aykut Lale yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, top tutma, manşet, servis, blok smaç ve geriden oyun kurma çalışmaları yapıldı.

Bingöl Solhanspor Kulübü Başkanı Ziya Sözen, antrenman öncesi oyunculara, koleksiyonunda bulunan tespihleri hediye etti.

Sözen, AA muhabirine, sezon başında iyi transferler yapılmasına rağmen kötü sonuçlar aldıklarını, bunun da antrenör değişikliğine gitmelerine sebep olduğunu dile getirdi.

Takımın toparlanmaya başladığını ve son 4 haftada 3 galibiyet aldıklarını belirten Sözen, şöyle konuştu:

"Şu anda yükseliş trendindeyiz. Geriye 6 maçımız kaldı. Bu maçlarımızın 4'ünü seyircimizin önünde oynayacağız. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu yerinde. Form durumları da yükselişte. Son derece iyi durumdalar. Tribünlerimiz, Bingöllü taraftarlarımızca dolduruluyor. Yedinci güç olarak bizim yanımızdalar. Çok büyük destek veriyorlar. En azından evimizdeki maçların tamamını kazanmak istiyoruz. İnşallah ligde kalarak hedefimize varacağız. Bu anlamda da Tokat Belediyesi Plevne ile oynayacağımız müsabaka bizim için 6 puanlık bir mücadele. Çünkü rakibimiz 2 puan farkla bir üst sıramızda bulunuyor. Kendi sahamızda onları yenip, bir daha da alta düşmeden ligde kalma amacımıza ulaşacağız."

Bingöl Solhanpor-Tokat Belediyesi Plevne müsabakası, Merkez Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak.