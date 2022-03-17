Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor

17.03.2022 11:55

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde düşme potasında yer alan Bingöl Solhanspor, bu hafta sahasında karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak, ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde düşme potasında yer alan Bingöl Solhanspor, bu hafta sahasında karşılaşacağı Galatasaray HDI Sigorta maçını kazanarak, ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.

Başantrenör Aykut Lale, AA muhabirine, matematiksel olarak ligde kalma şanslarının devam ettiğini ve bu şansı değerlendirmek istediklerini söyledi.

Son 3 maçta talihsizlik yaşadıklarını dile getiren Lale, oyuncularının da elinden geleni yaptığını belirtterek, şunları söyledi:

"Galatasaray maçını kazanmak için sahaya çıkacağız. Kalan bütün maçlarımızı kazanmayı hedefliyoruz. Tabii ki mucizelere kaldı iş ama sonuna kadar savaşma taraftarıyım. Çocuklara da onu anlatmaya çalışıyoruz. Yeter ki biz kazanalım. Rakiplerimiz eğer daha fazla galibiyet alıyorsa o zaman düşünelim. Sonuna kadar savaşmak için uğraşıyoruz."

"Halen ligde kalmak için şansımız var"

Pasör çaprazı Ediz Kaan Fırıncıoğlu da ligde kalmak için umutlarının devam ettiğini kaydetti.

Taraftardan takıma inanarak Galatasaray maçında destek vermesini isteyen Fırıncıoğlu, "Burada arma için oynuyoruz. Biz nasıl üzülüyorsak, taraftar da üzülüyor. Sahada kimse kaybetmeyi istemiyor. Kazanmak için elimizden geleni sergiliyoruz. Bundan emin olsunlar." dedi.

Libero Fatih Yörümez de art arda çok kritik maç kaybettiklerini ifade ederek, "Evimizde oynadığımız iki maç elimizden kaçtı. Halen ligde kalmak için şansımız var. Sezonun son maçına kadar elimizden geleni yaparak ligde kalmaya çalışacağız." diye konuştu.

Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor
Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor
Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor

YORUMLAR
500
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Efeler Ligi, Galatasaray, Sigorta, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:55 Savaştan kaçan Ruslar, Antalya'dan konut satın alıyor: 30 daire birden alan var
11:38 Mahkemeden emsal karar! 78 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulunan 23 yaşındaki gence 33 yıl hapis cezası verildi
11:33 17 Mart 2022 Perşembe günü altının gram fiyatı 915 liradan işlem görüyor
11:31 Bircan Bali, eski eşine "Beni aldattın mı?" diye sordu, cevap çok net oldu!
11:30 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikah tarihi ve yeri belli oldu!
11:25 Asgari ücrete yılda 2 kez zam yapılabilir mi? AK Partili isimden vatandaşı heyecanlandıran sinyal!
11:11 Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi dolar hareketlendi: 14,69
11:05 Balıkçıdan hırsıza serzeniş: İsteseydi verirdik, çaldıkları balıkların kılçıkları boğazlarına batsın
11:05 Maliyetleri değerinden fazla! 50 kuruş 3 katına, 1 kuruş 55 katı fiyatına üretilebiliyor
11:03 Vladimir Putin'den yurt dışında yaşayan Ruslara sert tepki: Böyleleri annelerini de satar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 12:02:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Solhanspor umutlarını sürdürmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement