Bingöl haber... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl haber... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor

06.10.2022 13:22

Gelen Bingöl haberine göre Hatay'da 16 yaşındaki yüzme sporcusu Ahmet Tahhuşoğlu, milli takıma seçilmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Hatay'da 16 yaşındaki yüzme sporcusu Ahmet Tahhuşoğlu, milli takıma seçilmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan, çeşitli organizasyonlarda derece elde eden 16 yaşındaki Ahmet Tahhuşoğlu, milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü formasını giyen Ahmet, serbest, kelebek, kurbağalama ve sırtüstü olmak üzere 4 farklı stilde yüzüyor.

Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan genç sporcu, uluslararası etkinliklerde de ay yıldızlı formayı giyerek Türkiye'ye başarılar kazandırmak istiyor.

Genç sporcu Ahmet Tahhuşoğlu, AA muhabirine, yüzme sporunun hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Üç yaşında başladığı yüzmeyi profesyonel olarak sürdürdüğünü anlatan Ahmet, "Yerel ve bölgesel yarışlarda da çok sayıda derece elde ettim. Kendimi geliştirmek için yoğun çalışmalar yapıyorum. Hatay'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Milli takımda olmak gerçekten en büyük hedeflerimden biri. İnşallah başarılı olup milli takıma seçilmek istiyorum." dedi.

Kulübün başantrenörü Mustafa Savaş da Ahmet'in 6 yaşından bu yana kulüplerinin sporcusu olduğunu belirterek, "Sporcumuz şu an 4 stilde çok iyi derecelerde yüzüyor. Bizi hem bölgesel hem de ulusal bazda çok iyi temsil ediyor. Hedefimiz uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmesi, bayrağımızı dalgalandırmasıdır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Hatay yerel haberleri... Hatay'da Fonksiyonel Üroloji'de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi Başladı Hatay yerel haberleri... Hatay'da Fonksiyonel Üroloji'de Uluslararası Medikal Baskı ve Simülasyon Kongresi Başladı Uludağ Basketbol Kulübü, Bursalı basketbolseverleri salona davet etti Uludağ Basketbol Kulübü, Bursalı basketbolseverleri salona davet etti AK Parti'li Yayman: 'CHP, dindar insanlara şirin gözükmek için açılım yaptı' AK Parti'li Yayman: 'CHP, dindar insanlara şirin gözükmek için açılım yaptı'
Kaynak: AA

Hatay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bingöl haber... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 17:51:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl haber... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement