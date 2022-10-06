Bingöl haber... Genç yüzücü milli takım forması hayaliyle kulaç atıyor

Hatay'da 16 yaşındaki yüzme sporcusu Ahmet Tahhuşoğlu, milli takıma seçilmek için yoğun tempoyla çalışıyor.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeye başlayan, çeşitli organizasyonlarda derece elde eden 16 yaşındaki Ahmet Tahhuşoğlu, milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü formasını giyen Ahmet, serbest, kelebek, kurbağalama ve sırtüstü olmak üzere 4 farklı stilde yüzüyor.

Katıldığı organizasyonlarda çok sayıda madalya kazanan genç sporcu, uluslararası etkinliklerde de ay yıldızlı formayı giyerek Türkiye'ye başarılar kazandırmak istiyor.

Genç sporcu Ahmet Tahhuşoğlu, AA muhabirine, yüzme sporunun hayatının önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Üç yaşında başladığı yüzmeyi profesyonel olarak sürdürdüğünü anlatan Ahmet, "Yerel ve bölgesel yarışlarda da çok sayıda derece elde ettim. Kendimi geliştirmek için yoğun çalışmalar yapıyorum. Hatay'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyorum. Milli takımda olmak gerçekten en büyük hedeflerimden biri. İnşallah başarılı olup milli takıma seçilmek istiyorum." dedi.

Kulübün başantrenörü Mustafa Savaş da Ahmet'in 6 yaşından bu yana kulüplerinin sporcusu olduğunu belirterek, "Sporcumuz şu an 4 stilde çok iyi derecelerde yüzüyor. Bizi hem bölgesel hem de ulusal bazda çok iyi temsil ediyor. Hedefimiz uluslararası yarışlarda ülkemizi temsil etmesi, bayrağımızı dalgalandırmasıdır." diye konuştu.