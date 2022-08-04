Bingöl spor haberi | Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak

Koçarlı Belediye spor bünyesinde açılan kurslar ilgi görürken, Koçarlı Belediyesi öncülüğünde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle başlatılan proje ile Koçarlı'da spor yapmayan genç kalmayacak.

Koçarlı'da yaşayan çocukların spora yönlendirilmesi amacıyla başlatılan projede 7-17 yaş arası çocuklara, badmintondan basketbola, voleyboldan, futbol, tenis, güreş, judo ve atletizme kadar açılan kurslarda profesyonel antrenör tarafından spor eğitimi verilmeye başlandı.

Şuana kadar yaklaşık 800 öğrenci katılım gösterdiği spor branşlarında sporcular Koçarlı Vali Şenol Engin Kapalı Spor Salonunda çalışmalara devam ediyor. Küçük yaşta spora yönlendirilen gençler çalışmalarda başarılı görüldüğü takdirde spor branşlarının alt yapı takımlarına kazandırılarak geleceğin sporcuları yetiştirilmiş olacak.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Koçarlı Belediyesi ve Belediyespor yöneticileri öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü desteğiyle başlatılan proje ile mutlu ve sağlıklı bir nesil yetişmesine katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti.

Sağlıklı bir gelecek için sporun önemine değinen Başkan Kaplan, "Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimizin, daha güzel yarınlara hazırlanabilmesi adına sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapıyoruz. Belediyespor kulübümüz ve yönetimi bu konudaki en güçlü birimlerimizden biri. İlk olarak Badminton, basketbol, voleybol, futbol, tenis, güreş, judo ve atletizm olmak üzere 8 ayrı branşta yaklaşık 800 öğrenci ile çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren Belediyespor, Hentbol, Masa Tenisi, Yüzme, Jimnastik, Boks, Korfbol, Salon Futbolu, Bocce ve Dart branşlarıyla da kısa zamanda faaliyete geçecek" dedi.

Çocuklarını yaz tatillerinde spora teşvik eden anne ve babalara teşekkür eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, "Gençlerimizin sporla iç içe olmasını istiyoruz. Kurslarda ayrıca yeteneği olan çocuklarımız belirlenecek ve her branş için ayrı ayrı Belediyespor Kulübü bünyesinde oluşturulacak alt yapı takımlarında spora devam etmeleri ve geleceğin sporcuları yetişmesi için çalışmalar yapılacak. Çocuklarımız hem spor yapıp sağlıklı kalacaklar, hem de yaz tatillerini daha güzel geçirecekler. Amacımız dokunabildiğimiz kadar gence dokunarak spora yönlendirmek. Bu sayede de gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmış olacağız. İnşallah başlatmış olduğumuz bu projeyle spor yapmayan çocuğumuz kalmayacak. Sadece ilçe merkezimizden değil kırsal mahallelerimizde yaşayan çocuklarımızı da kurslarımızda görmek istiyoruz. Öğrencilerimiz yeter ki spor yapsın biz belediye olarak araç ile ulaşım desteği de sağlamaya hazırız. Çocuklarını kurslara gönderen ailelerimize teşekkür ediyorum ve tüm ailelere çocuklarını istedikleri spor branşlarına yazdırmaları konusunda da çağrıda bulunmak istiyorum" diye konuştu.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, ilçeye kazandırılacak olan spor yatırımlarından da bahsederek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak olan kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi ve kapalı spor salonu ile Halı Sahalar, Basketbol sahası, Voleybol sahası yapımı ve çevre düzenlemeleri için bu yıl içerisinde ihaleleri yapılıp belediyemiz tarafından gençlerimize ve vatandaşlarımıza kazandırılacaktır" dedi.

Koçarlı'nın 1977 yılından kalma bir kapalı spor salonuna sahip olduğunun altını çizen Başkan Kaplan, "İlçemiz 1980'den bu yana ciddi anlamda hiç bir spor yatırımı almamış durumdadır. Bugün geldiğimiz noktada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ilçemizdeki yatırımlarından bahsediyoruz. İlçemiz ilk defa halı sahayla tanışmasının yanında futbol sahamızın UEFA standartlarında düzenlemesi de yapıldı. Bu futbol sahasının yanında yürüyüş yolu da yapıldı. Uygun zemini biz hazırladık. Buraya ayrıca yürüyüş yolunun dışında belediye olarak her yaş grubunun da spor yapması için gerekli spor aletlerini de koyduk. Hatta çoğu ilçede olmayan tenis kortuyla da Koçarlı'mızı tanıştırdık" diye konuştu.

Yarı olimpik yüzme havuzla ilgili de çalışmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Kaplan, "Yılın ikinci yarısında bu çalışmalarla ilgili de ihaleler yapılarak her yaş grubuna hitap edecek şekilde yüzme havuzu da Bakanlığımız tarafından ilçemize kazandıracağız. Kapalı spor salonunu da 2023 yılına yetiştirmek için de bir gayret içerisindeyiz. Biz tüm kamusal ve belediye yatırımları noktasında Cumhuriyetin 100. Yılında problemsiz bir Koçarlı'yı halkımıza armağan etme hedefindeyiz" diye konuştu.

Kaplan ayrıca, "Koçarlı'mızda yeni yatırımların hayata geçmesi için dünden bu güne desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Milletvekillerimize, Aydın Valimize, ilçemize değer katacak yeni projeler için teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN