Binlerce genç, geleneksel spor organizasyonlarında buluştu

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 5 farklı branşta organize edilen Geleneksel Gençlik Kupası Spor Etkinlikleri, genç yaştaki binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5. Geleneksel Futbol Gençlik Kupası 9 farklı liseden 180 genç kramponun katılımıyla gerçekleştirildi. Tribünlerde büyük coşkuya sahne olan 11. Geleneksel Ata Yüzme Şenlikleri'nde, müsabakalarda 12 farklı kulüpten 225 sporcu kulaç attı. 45. Geleneksel Satranç Gençlik Kupası Turnuvası'nda ise açık kategoride maksimum reytingi en yüksek 100 sporcu hamle yaptı. 3. Geleneksel Paintball Gençlik Kupası'nda, 12 okuldan 120 öğrenci eğlence dolu turnuvada mücadele etti. Potada tatlı rekabete sahne olan 3. Geleneksel 3x3 Basketbol Gençlik Kupası, 8 kategoride 247 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Mayıs ayı boyunca bayram coşkusunun yaşandığı bir diğer adres ise Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı oldu. Gençler Doğada Buluşuyor Projesi çerçevesinde ise 2 bin 500 liseli ve üniversiteli öğrenci heyecan ve macera dolu etkinliklerde bir araya geldi.

Doğada, yeşil sahada, parkede, kulvarlarda ve akıllı hamlelerin yapıldığı tahtalarda centilmence gerçekleştirilen mücadeleler esnasında tribünlerde ise ay-yıldızlı coşku yaşandı. Organizasyonlarda dereceye giren takımlar ve sporcu öğrenciler, Şehitkamil Belediyesi tarafından branşlara özgü sportif malzemelerle ödüllendirildi.

"Gençlerimizi her platformda destekliyoruz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen Geleneksel Gençlik Kupaları Spor Müsabakalarının ardından değerlendirme bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, gençlere her platformda büyük destek verdiklerini belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Eğitimden bilime, kültürden sanata, spordan sosyal etkinliklere kadar faaliyet gösterdiğimiz her platformda gençlerimizi desteklemeye, yarınlara güçlü bir şekilde hazırlanmalarına destek oluyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 5 farklı branşta gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Gençlik Kupası Spor Etkinlikleri süresi boyunca her günü dolu dolu yaşadık. Organizasyonlarda binlerce öğrencimiz, centilmence mücadele ettiler. Basketbol, doğa sporları, futbol, satranç, yüzme branşlarında kurumlar arası iş birliği ile düzenlediğimiz etkinliklere katılan tüm okullarımız, değerli öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Desteklerden dolayı federasyonlarımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP