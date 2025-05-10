Binlerce taraftar akın etti! Şampiyon Gençlerbirliği, Ankara\'da coşkuyla karşılandı

Trendyol 1. Lig'in son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, Ankara'ya döndü.

TARAFTAR COŞKUYLA KARŞILADI

Yeni Malatya Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından hava yoluyla Ankara'ya gelen kırmızı-siyahlı kafileyi, Esenboğa Havalimanı'nda yüzlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Gençlerbirliği kafilesi daha sonra, taraftarların eşlik ettiği konvoyla kulüp tesislerine doğru hareket etti.

'GÜZEL BİR SON OLDU'

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "Güzel bir son oldu, çok mutluyuz. Geriden gelmemize rağmen ligin sonunda Süper Lig'deyiz. Yarın güzel bir kutlamamız var, tüm Gençlerbirliği taraftarını davet ediyoruz." dedi.

Başkent ekibinin hak ettiği yere geldiğini vurgulayan Eroğlu, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kolay olmadı, tabii ki, sezon içinde kırılma anları yaşadık. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve tüm personelin katkısı çok değerliydi. Zor maçlar oynadık ve bu zorlu süreçte önemli galibiyetler elde ettik. 13. sırada başladığımız sezonu şampiyonlukla bitirdik. Bu başarı tüm taraftarımıza armağan olsun. Gençlerbirliği şu an hak ettiği yerde." ifadelerini kullandı.

'UMARIM ÇOK BAŞARILI OLURUZ'

Kırmızı-siyahlıların Brezilyalı futbolcusu Amilton, takım arkadaşlarına ve taraftarlara teşekkür ederek, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere döndürdük. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak edilmiş bir şampiyonluk. Büyük emek var ve umarım Süper Lig'de çok başarılı oluruz. Gençlerbirliği'ne geldiğim günden beri elimden geleni yapıyorum. Taraftarlar bunu görüyor ve bu nedenle beni seviyor. Ben de onları seviyorum. İlk sene ne yazık ki olmadı ama ikinci senemde Süper Lig'e yükselmeyi başardık." diye konuştu.

Amilton, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takıma etkisiyle ilgili soruya, "Çok tecrübeli bir hocamız var. Kendisi geldiği günden beri bir arkadaşlık ortamı sağladı. Taktiklerini bize çok iyi şekilde aktardı. Daha önce Samsunspor ile de şampiyon olmuştu. Ligi bilen biri olarak beraber elimizden geleni yaptık. Onunla sadece 2 maç kaybettik ve ikinci yarının en çok puan alan takımıyız. Onun ok büyük payı var." yanıtını verdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Amilton, kulüple görüşmelerin sürdüğünü ve takımda kalması halinde mutlu olacağını da belirtti.

'YARIM KALAN HİKAYEMİZİ TAMAMLADIK'

Süper Lig'e yükselme sürecinde takım kaptanlığı yapan Sinan Osmanoğlu ise, "Bütün sezon boyunca ümit ettiğimiz, inandığımız pozisyonda bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile geçmişte de çalıştığını aktaran Sinan, "Beraber alt liglerde şampiyonluk da yaşadık. Yarım kalan bir hikayemizi tamamladık. Beraber Altınordu'da play-off finalini kaybetmiştik. Çalışkan, işini iyi yapan önemli bir futbol insanı. O da çok emek verdi. Bu başarıyı göğüslediğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.