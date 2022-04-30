Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu - Son Dakika
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Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu

30.04.2022 22:42

- Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu Atatürk Alanı'nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi Spor Toto Süper Lig'in 35.

- Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu

Atatürk Alanı'nı dolduran 10 binlerce taraftar havadan görüntülendi

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor- Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce 10 binlerce taraftar, şehir merkezindeki Atatürk Alanı'nı doldurdu. Taraftarların doldurduğu alan havadan görüntülendi.

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler. Özellikle Atatürk Alanı öğle saatlerinden itibaren hınca hınç dolduran taraftarlar tribün ortamını şehir merkezinde yaşattı. O anlar havadan görüntülendi.

Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu
Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu
Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu
Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu
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Mustafa Kemal Atatürk, Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binlerce Trabzonsporlu taraftar Atatürk Alanı'nı doldurdu - Son Dakika
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