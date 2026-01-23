Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı fark yerdik" diyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa'ya mağlup olan Fenerbahçe'de, maçın ardından taraftarların en çok konuştuğu isim Milan Skriniar oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, Slovak savunmacının performansını sosyal medyada övgü dolu sözlerle değerlendirdi.
Fenerbahçe karşılaşmayı kaybetmesine rağmen Milan Skriniar, sergilediği performansla ön plana çıktı. Yıldız savunmacı, 8.8'lik rating ile maçın en yüksek puan alan oyuncusu oldu.
Maç sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapan Fenerbahçe taraftarları, Skriniar'ın savunmadaki katkısına dikkat çekti. Taraftarların, "O olmasaydı fark yerdik" ifadeleriyle yıldız futbolcuya sahip çıktığı görüldü.
Sonuçtan duyulan hayal kırıklığına rağmen Milan Skriniar'ın bireysel performansı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın en olumlu detayı olarak öne çıktı.
