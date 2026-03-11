Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi - Son Dakika
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
11.03.2026 15:42  Güncelleme: 15:52
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi
ABD'de şubat ayında enflasyon aylık yüzde 0,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 2,4 seviyesinde sabit kaldı; veri sonrası gram altın 7 bin 360 liradan 7 bin 330 liraya geriledi.

ABD'de şubat ayına ilişkin açıklanan tüketici enflasyonu verileri piyasa beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu gerçekleşti. Verinin ardından gram altın fiyatlarında sınırlı bir geri çekilme yaşandı.

AYLIK ENFLASYON %0,3 ARTTI

Şubat ayında ABD'de tüketici enflasyonu aylık bazda yüzde 0,3 artış gösterdi. Böylece veri piyasa beklentileriyle paralel bir görünüm ortaya koydu. Yıllık enflasyon ise yüzde 2,4 seviyesinde sabit kalarak fiyat baskılarının belirgin şekilde yeniden hızlanmadığını gösterdi.

Bir önceki ay aylık yüzde 0,2 artış kaydedilen enflasyonun şubat ayında yüzde 0,3'e yükselmesi, fiyat artışlarının sınırlı da olsa yeniden hız kazandığına işaret etti. Buna karşın yıllık enflasyonun yatay seyretmesi, genel enflasyon baskılarının kontrol altında kaldığını ortaya koydu.

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA SINIRLI YAVAŞLAMA

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek tüketici fiyat endeksi ise daha dengeli bir tablo ortaya koydu. Çekirdek TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 2,5 seviyesinde sabit kaldı.

Ocak ayında aylık bazda yüzde 0,3 artış gösteren çekirdek enflasyonun şubat ayında yüzde 0,2'ye gerilemesi, enflasyonun ana eğiliminde sınırlı da olsa bir yavaşlamaya işaret etti. Bu durum hizmet enflasyonundaki katılığın tamamen ortadan kalkmadığını ancak fiyat baskılarının yeniden hızla artmadığını gösteriyor.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI BEKLENTİLERİ DEĞİŞMEDİ

Açıklanan veriler, ABD Merkez Bankası'nın para politikası beklentilerinde ani bir değişim yaratacak nitelikte görülmedi. Manşet ve çekirdek enflasyonun piyasa tahminleriyle uyumlu gelmesi, Fed'in mart toplantısında faiz oranlarını sabit tutacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Bununla birlikte Fed'in özellikle çekirdek enflasyonun aylık eğilimini yakından izlediği biliniyor. Şubat ayında yüzde 0,2 olarak gerçekleşen çekirdek enflasyon, enflasyonun hedefe doğru kademeli bir normalleşme sürecinde olduğuna dair sınırlı da olsa olumlu bir sinyal verdi.

GRAM ALTINDA GERİ ÇEKİLME

Enflasyon verisinin ardından piyasalarda sınırlı bir hareket yaşandı. Açıklama öncesinde 7 bin 360 lira seviyelerinde bulunan gram altın, veri sonrası 7 bin 330 lira seviyelerine geriledi.

Önümüzdeki dönemde enerji fiyatlarında yaşanan dalgalanma ve jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkisi yakından izlenmeye devam edecek. Özellikle petrol fiyatlarında son haftalarda görülen oynaklığın yılın ilerleyen dönemlerinde manşet enflasyon üzerinde yukarı yönlü risk oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • CİHAN ALTAY CİHAN ALTAY:
    bayaa bi kopmuş danın kuyruğu 14 1 Yanıtla
  • aytek öge aytek öge:
    saçma sapan bir haber olmuş 6 1 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Her gün altın fiyatları değişiyor,Amerika yüzünden!!Dünya ülkeleri buna çözüm bulmadıkça,bu kısır döngü devam eder? 3 1 Yanıtla
  • Apple User Apple User:
    zaten altın sabahtan beri buralarda ?????? 2 0 Yanıtla
  • 52qkj96hh9 52qkj96hh9:
    bu kadar abartmanın bir anlamı yok 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
