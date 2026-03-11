İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı

İspanya, İsrail\'deki büyükelçisini görevden aldı
11.03.2026 14:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 12. gününde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savaş sırasında askeri üssünü ABD'ye açmayarak dikkatleri üzerine çeken İspanya hükümeti, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, İspanya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nin bundan sonra bir maslahatgüzar tarafından yönetileceğini belirtti.

ABD, İsrail ve İran arasında devam eden savaşın 12. gününde dikkat çeken bir diplomatik gelişme yaşandı. İspanya hükümeti, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İsrail'de görev yapan büyükelçisini görevden aldı. Kararın, Orta Doğu'daki gerilimin tırmandığı bir dönemde gelmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

GÖREVİ MASLAHATGÜZAR ÜSTLENECEK

İspanya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, büyükelçinin görevden alınmasının ardından Tel Aviv'deki diplomatik temsilin artık maslahatgüzar seviyesinde sürdürüleceğini açıkladı. Buna göre İspanya'nın İsrail'deki büyükelçiliği bir süre boyunca maslahatgüzar tarafından yönetilecek. Diplomatik teamüllerde bu tür adımlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin tamamen kopmadığını ancak temsil seviyesinin düşürüldüğünü gösteriyor.

ÇOK ÖNEMLİ KARAR

İspanya'nın bu kararı, savaş sürecinde izlediği politikayla birlikte değerlendiriliyor. Madrid yönetimi daha önce ABD'nin Orta Doğu'daki askeri operasyonları için bazı müttefik ülkelerden üs desteği istemesine rağmen kendi askeri üslerini bu operasyonlar için kullanıma açmamıştı. Bu durum Washington ile Madrid arasında kısa süreli bir gerilime yol açmış ve ABD'li bazı yetkililer İspanya'nın tutumunu eleştirmişti.

İSRAİL'E SERT TEPKİ GÖSTERİYOR

İspanya hükümeti ise Orta Doğu'daki çatışmaların daha fazla yayılmaması gerektiğini savunarak diplomatik çözüm çağrısında bulunmuştu. Başbakan Pedro Sanchez yönetimi özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler nedeniyle İsrail'e yönelik eleştirilerini sık sık dile getirmiş ve uluslararası toplumun daha güçlü bir diplomatik girişimde bulunması gerektiğini ifade etmişti.

DİPLOMATİK MESAJ VERİLDİ

Uzmanlara göre İspanya'nın büyükelçisini geri çekmesi, İsrail'e doğrudan bir diplomatik mesaj niteliği taşıyor. Avrupa'da bazı ülkeler İsrail'in askeri operasyonlarına yönelik eleştirilerini artırırken Madrid yönetiminin attığı bu adımın, bölgedeki savaşın Avrupa diplomasisine yansıyan en somut hamlelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilim giderek büyürken birçok ülke bölgede tansiyonun daha da yükselmemesi için diplomatik temaslarını sürdürüyor. İspanya'nın aldığı kararın da bu süreçte Avrupa'nın Orta Doğu politikasında yeni tartışmaları beraberinde getirebileceği belirtiliyor.

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv, Politika, İspanya, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

15:03
İran işi şova döktü “İşte sonuçları“ deyip bu kareleri yayınladılar
İran işi şova döktü! "İşte sonuçları" deyip bu kareleri yayınladılar
14:25
Kuralar çekildi Türkiye Kupası’nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
Kuralar çekildi! Türkiye Kupası'nda Karadeniz derbisi, işte tüm eşleşmeler
14:20
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30’a çevrildi
Altında dananın kuyruğu kopuyor: Gözler saat 15.30'a çevrildi
13:51
TBMM’ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
TBMM'ye sunuldu: Bir meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
13:12
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
13:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan parti grubuna damga vuran çıkış: Macera arayan olursa...
12:46
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 15:11:26. #.0.5#
SON DAKİKA: İspanya, İsrail'deki büyükelçisini görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.