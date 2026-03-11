Alkollü Genç Sokak Ortasında Aracını Parçaladı

Eskişehir'de sevgilisinden ayrıldığı belirtilen ve sokak ortasında aracını parçalayan 23 yaşındaki alkollü genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. Basın mensuplarına da tepki gösteren şahıs, "Güzel çıkmamıştır, shop yap" dedi.

Olay, Emek Mahallesi Biniciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yaklaşık 3 buçuk yıllık sevgilisinden ayrılan A.G. (23) isimli alkollü genç, dün saat 23.30 sıralarında 36 ALE 216 plakalı otomobiline sokak ortasında zarar vermeye başladı. Ağlayarak ve bağırarak aracını parçalayan genci gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobilini kullanılamayacak duruma getiren A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Güzel çıkmamıştır, shop yap"

Ekiplere zor anlar yaşatan genç, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da tepki göstererek, "Güzel çıkmamıştır, shop yap" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR