Bir an bile tereddüt etmedi! \'\'İnsanlık ölmemiş\'\' dedirten görüntü

Jokey Kosei Mura, yarış sırasında atıyla birlikte düşmesine rağmen sergilediği davranışla izleyenlerin yüreğine dokundu. Talihsiz kazanın ardından kendi durumunu ikinci plana atan Mura, ilk olarak atının yanına koştu.

KENDİSİNİ DEĞİL ATINI DÜŞÜNDÜ

Yere düştüğü anda acı içinde olmasına rağmen vakit kaybetmeden atını kontrol eden deneyimli jokey, hayvanın durumunu öğrenmeye çalıştı. O anlar, hem pistte bulunanlar hem de görüntüleri izleyenler tarafından büyük takdir topladı. Spor dünyasında nadir görülen bu duyarlılık örneği, kısa sürede sosyal medyada da geniş yankı buldu.