Bir anda istifa etti! Saatler önce yendiği rakibinin başına geçti

11.02.2026 22:29
Boluspor ile yapılan maçın ardından Manisa Futbol Kulübü'nden istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yeni takımı belli oldu. Dalcı'nın, son maçında 4-1 mağlup ettikleri Boluspor ile anlaştığı belirtildi.

TFF 1. Lig'de 4-1 kazanılan Boluspor maçının ardından şok bir kararla istifa eden Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Mustafa Dalcı'nın yeni adresi belli oldu.

SON MAÇINDA YENDİĞİ TAKIMLA ANLAŞTI

Maçın ardından statta sürpriz şekilde görevi bırakan deneyimli teknik direktörün bu karşılaşmada farklı mağlup ettikleri son rakibi Boluspor'la anlaşma sağladığı ifade edildi.

HAFTA SONUNA KADAR İMZAYI ATACAK

Manisa FK'nın başında çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı düşme potasından çıkarıp Play-Off yarışına dahil eden Mustafa Dalcı'nın hafta sonuna kadar Boluspor'la resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

ALTYAPI ÇALIŞTIRICILAR SAHAYA ÇIKACAK

Dalcı'nın istifasının ardından hiçbir resmi açıklama yapmayan yönetimin ise yeni teknik direktör arayışlarına başladığı ifade edildi. Bu hafta sonu Esenler Erokspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek siyah-beyazlıları sahaya altyapı çalıştırıcılarının çıkaracağı ifade edildi.

