Bir at yarışı spikerinin, ''Mister Mmmmm'' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bir at yarışı spikerinin, ''Mister Mmmmm'' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Bir at yarışı spikerinin, \'\'Mister Mmmmm\'\' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu
18.02.2026 09:43  Güncelleme: 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bir at yarışı spikerinin, \'\'Mister Mmmmm\'\' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu
Haber Videosu

Bir at yarışı spikerinin, "Mister Mmmmm" adlı yarış atının mücadelesini anlattığı anlar viral oldu. Spikerin heyecanla yaptığı anlatım ve atın isminin uzatılarak söylenmesi binlerce kez paylaşıldı. Kullanıcılar spikerin performansını tiye alan çok sayıda paylaşım yaptı.

Bir at yarışı spikerinin, "Mister Mmmmm" adlı yarış atının mücadelesini anlattığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Özellikle atın ismini tekrar tekrar ve artan heyecanla telaffuz etmesi, izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü.

YARIŞIN SON METRELERİNE DAMGA VURDU

Nefes kesen mücadelede "Mister Mmmmm" finişe doğru rakipleriyle başa baş giderken, spikerin tempoyu yükselterek yaptığı anlatım kısa sürede viral oldu. Yarışın son anlarında mikrofon başındaki heyecan zirveye çıkarken, atın isminin uzatılarak söylenmesi sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

MİZAH KONUSU OLDU

Görüntüler kısa sürede farklı platformlarda yayılırken, kullanıcılar spikerin performansını tiye alan çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar anlatımı "efsanevi", bazıları ise "unutulmaz bir yayın kazası" olarak yorumladı.

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir at yarışı spikerinin, ''Mister Mmmmm'' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar
Bu tehdit masa dağıtır Hamaney açık açık meydan okudu Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:54
Köyde facia Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
Köyde facia! Anne, baba ve 8 aylık bebek evde ölü bulundu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:35:12. #7.11#
SON DAKİKA: Bir at yarışı spikerinin, ''Mister Mmmmm'' adlı yarış atını anlattığı anlar viral oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.