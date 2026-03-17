Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor - Son Dakika
Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor

Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor
17.03.2026 20:41
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralık olarak Zenit'e transfer olan Jhon Duran, gelecek sezon çok büyük bir sürpriz olmazsa Premier Lig'de forma giyeceğini açıkladı.

Geride bıraktığımız sezon Aston Villa'dan 77 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Nassr'a transfer olan Jhon Duran, sezon başında da kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe yönetimi, Kolombiyalı oyuncunun problemli davranışları nedeniyle genç oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı ve oyuncu kiralık olarak Rusya Ligi takımlarından Zenit'e transfer oldu.

ZENIT'TEN DE AYRILIYOR

Rusya macerasına da çalkantılı başlayan 22 yaşındaki Jhon Duran, yaptığı açıklama ile Zenit'te kalıcı olmadığını resmen ilan etti.

''PREMIER LİG'DE FORMA GİYECEĞİM''

Kolombiyalı bir gazeteciye açıklamalarda bulunan Duran, ''Yaz ayında Dünya Kupası'nda forma giymeyi umuyorum. Burada göstereceğim performansla çok büyük ihtimalle yeniden hayalini kurduğum Premier Lig'e döneceğim. Şu anda düşündüğüm tek şey Dünya Kupası ve Premier Lig'' dedi.

ZENIT PERFORMANSI

Zenit formasıyla şu ana kadar 4 maça çıkan Kolombiyalı santrfor, bu maçlarda 1 gol attı.

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bir ayrılık daha! Jhon Duran çorap değiştirir gibi takım değiştiriyor - Son Dakika
