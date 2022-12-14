Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih yolunda

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Katar'daki Dünya Kupası'na güzelliğiyle damga vuran taraftarın kim olduğu ortaya çıktı

Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic, performansıyla turnuvaya damga vurdu. Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat yerine Karius'u transfer ettiği belirtilen kaleci için dünya devi devrede.

BAYERN MUNİH, LIVAKOVIC'İ GÖZÜNE KESTİRDİ

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayak yaparken ayağında kırık meydana gelmesinden dolayı sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak için harekete geçti.

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Dünya devinin, Livakovic'i transfer etmek için Hırvat kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.