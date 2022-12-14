Dünya Kupası'na damga vuran Hırvat kaleci Livakovic, Bayern Münih yolunda

Dünya Kupası'na yarı finalde veda eden Hırvatistan'da kaleci Dominik Livakovic, performansıyla turnuvaya damga vurdu. Bir dönem Beşiktaş'ın da ilgilendiği fakat yerine Karius'u transfer ettiği belirtilen kaleci için dünya devi devrede.
Sky Sports'ta yer alan habere göre; Kayak yaparken ayağında kırık meydana gelmesinden dolayı sezonu kapatan Manuel Neuer'in yerine bir kaleci arayışı içinde olan Bayern Münih, Dominik Livakovic'i renklerine bağlamak için harekete geçti.
Dünya devinin, Livakovic'i transfer etmek için Hırvat kalecinin menajeriyle temasa geçtiği ve anlaşmanın kısa süre içerisinde gerçekleşebileceği belirtildi.
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