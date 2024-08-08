Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe, futbolu bıraktı - Son Dakika
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Spor

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe, futbolu bıraktı

Bir dönem Beşiktaş\'ta da forma giyen Pepe, futbolu bıraktı

Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen 41 yaşındaki Portekizli futbolcu Pepe, futbol kariyerini noktaladı. Siyah-beyazlılar dışında Real Madrid ve Porto'da forma giyen efsane isim, kariyeri boyunca 33 kupa kazandı. Beşiktaş da emeklilik kararı alan futbolcuya "Bir kere kartalsan her zaman kartalsın. Emekliliğinde sana en iyisini diliyoruz" sözleriyle veda etti.

08.08.2024 20:29
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Ülkemizde bir dönem Beşiktaş forması da giyen yıldız futbolcu Pepe, aktif futbol hayatını noktalama kararı aldı. 2018-19 sezonundan bu yana kariyerinin ilk takımlarından birisi olan Porto forması giyen 41 yaşındaki isim ile bu yaz transfer döneminde yollar ayrılmıştı.

33 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca Real Madrid, Porto ve Beşiktaş'ta forma giyen ve toplam 33 kupa kazanan Portekizli oyuncu, 2007 yılından beri 141 kez formasını giydiği milli takımının da efsaneleri arasında yer alıyor.

BEŞİKTAŞ'TAN VEDA PAYLAŞIMI

Pepe'nin bir dönem ülkemizde formasını terlettiği Beşiktaş, emeklilik kararı veren futbolcuya, "Bir kere kartalsan her zaman kartalsın. Emekliliğinde sana en iyisini diliyoruz" sözleriyle veda etti.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe, futbolu bıraktı

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Son Dakika Spor Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Pepe, futbolu bıraktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser: Türkiyeye gelmiş geçmiş en büyük dünya yıldızlarından biri pepedir Beşiktaşta ilerleyen zamanlarda görev almalı muhakkak 31 28 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: Türkiye liglerinde gelmiş geçmiş en iyi kasap futbolcusu 7 7 Yanıtla

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