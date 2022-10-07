39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor - Son Dakika
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39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor

07.10.2022 14:55

İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen Fransız yıldız futbolcu Franck Ribery, sezon sonunda kramponları asıyor. 39 yaşındaki deneyimli yıldızın, Salernitana'da antrenör olarak görev alması bekleniyor.

Bayern Münih'te efsane olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

ANTRENÖR OLACAK

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen 39 yaşındaki Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. Fransız yıldızın, İtalyan ekibinde antrenör olarak görev alması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana'da top koşturdu.Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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İtalya Serie A, Franck Ribery, Galatasaray, Salernitana, Spor, Son Dakika

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