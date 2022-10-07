39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor

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Bayern Münih'te efsane olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.

ANTRENÖR OLACAK

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen 39 yaşındaki Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. Fransız yıldızın, İtalyan ekibinde antrenör olarak görev alması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAZANDI

Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana'da top koşturdu.Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.