Bayern Münih'te efsane olan ve bir dönem Galatasaray forması giyen Franck Ribery, futbolu bırakmaya hazırlanıyor.
İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, İtalya Serie A ekibi Salernitana'da forma giyen 39 yaşındaki Franck Ribery futbol kariyerini sona erdirmeye karar verdi. Fransız yıldızın, İtalyan ekibinde antrenör olarak görev alması bekleniyor.
Galatasaray formasını 2005 yılında giyen Ribery, sarı-kırmızılılarla 14 maça çıkmıştı. Efsane futbolcu daha sonra sırasıyla Marsilya, Bayern Münih, Fiorentina ve Salernitana'da top koşturdu.Ribery, Bayern ile 9 kez Bundesliga ve 1 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Son Dakika › Spor › 39 yaşındaki Franck Ribery, futbolu bırakıyor - Son Dakika