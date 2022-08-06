Didier Drogba, Galatasaray taraftarına ve Türk futbolseverlere seslendi: Fatih Terim'in heykelini dikmek için daha ne bekliyorsunuz?

Efsane futbolcu Didier Drogba, bir dönem beraber çalıştığı Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile deneyimli hocanın Bodrum'daki evinde bir araya geldi. Fildişi Sahilli eski futbolcu ziyarete ilişkin çarpıcı bir paylaşımda da bulundu.

"TÜRK HALKI, FATİH TERİM'İN HEYKELİNİ DİKMEK İÇİN DAHA NE BEKLİYOR?"

Didier Drogba yaptığı paylaşımda, "Senin altında Galatasaray'da oynayıp tarih yazmaktan gurur duyuyorum ancak seninle ve ailenle vakit geçirmekten daha da gurur duyuyorum. Babacığım Fatih Terim, bizi evinde ağırladığın için çok teşekkürler. Galatasaray taraftarı ve Türk halkı ülkenin en önemli ve ikonik hocasının heykelini dikmek için daha ne bekliyor?" dedi.

"TEŞEKKÜR EDERİM EVLAT"

Terim ise Instagram hesabından dün yaptığı paylaşımda, "Futbolda iz bırakan bir kariyer için çokça kupa kazanıp, başarılar elde etmeniz çoğu zaman size istediğinizi verebilir. Ancak geride bıraktığınız kariyerinize baktığınızda, sahip olduğunuz anılar ve hayatınızda yer eden insanlardan mutluluk duyuyorsanız, daha büyük bir şey başarmışsınız demektir. Bugün, bir futbol ikonu olan ve milyonlarca insan için bir futbolcudan fazlasını ifade eden eski oyuncum Didier Drogba'yı Bodrum'da ağırlamaktan büyük keyif aldım. Ziyaretin, nezaketin ve tevazun için teşekkür ederim evlat." ifadelerini kullanmıştı.