Bir dönemin süper yeteneği Muhammed Demirci, İskenderunspor\'da

2. Lig ekibi İskenderunspor, son olarak Tuzlaspor forması giyen Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

RESMEN AÇIKLANDI

İskenderunspor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Muhammed Demirci! Kulübümüz, son olarak Tuzlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Demirci ile 2+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın hem oyuncumuza hem kulübümüze hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri yer aldı.

BARCELONA'DA ANTRENMANA ÇIKTI

Beşiktaş altyapısında oynadığı yıllarda Muhammed Demirci, Barcelona tarafından deneme antrenmanlarına alınmıştı. Ancak Katalan ekibi, Demirci'yi transfer etmemişti.

DEMİRCİ'NİN KARİYERİ

Muhammed Demirci kariyerinde sırasıyla Beşiktaş, Gaziantep BB, Mouscron, İstanbulspor, 24 Erzincanspor, Şanlıurfaspor, Sarıyer, Tuzlaspor formaları giydi.