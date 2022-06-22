Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da önce başkanlık görevini üstlenen Burak Elmas ile ardından da Burak Elmas'ın takımın başına geçirdiği Domenec Torrent ile yollar ayrıldı. Tazminatında indirim yapması beklenen Torrent, bu talebi reddetti ve alacaklarının tamamını alarak kulüpten ayrılmayı kabul etti.

"BANA SAYGISIZLIK YAPTINIZ"

Sözcü'de yer alan haberde, Yöneticiler, Torrent ile yaptıkları görüşmede sert bir tepkiyle karşılaştı. İspanyol çalıştırıcı "Bana saygısızlık yaptınız. Bir kez bile görüşmeden teknik direktör adayları ile görüşüp anlaştınız. Ailemle beraber günlerce bekledim. Bu tavrınız nedeniyle kalan paramı peşin istiyorum. Konu para değil, şahsıma ve ekibime karşı sergilenen tutum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY TARAFTARLARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Sosyal medya hesabından taraftarlara veda eden Torrent: "Zor bir dönemde geldik. Kendimizi dışarıda olanlardan soyutlayarak, fazla gürültü yapmadan sadece işimize odaklandık. Takımın ihtiyacı olduğu zamanlarda yardımcı oldukları için istisnasız bütün Galatasaray taraftarlarına teşekkür ediyorum. En büyük Cimbom!" sözlerini sarf etti.

AĞIR FATURA

Bir sezonluk maliyetleri 2 milyon 150 bin euro olan Torrent ve yardımcıları için 6 aylık dönemde kasadan 1 milyon 75 bin euro çıkmıştı. 20 maça çıkan İspanyol teknik adam ve ekibinin maliyeti önümüzdeki sezonun alacakları dahil 3 milyon 225 bin euro olarak kayda geçildi.